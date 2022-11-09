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В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 96
В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения в первом полугодии текущего года Казахстан занял 58-е место из 96. Индекс страны составил 59,89. Чем ближе индекс к 100, тем лучше считается система здравоохранения. В рейтинге оценивались уровень специалистов здравоохранения, оборудования, персонала, врачей и стоимость услуг.
Среди стран СНГ хуже, чем у Казахстана, показатели у России, Армении, Украины, Азербайджана и Беларуси. Возглавили рейтинг Тайвань, Южная Корея и Япония. На последней строчке оказалась Мальта.
По итогам сентября текущего года цены на амбулаторные услуги в РК выросли на 15,1% за год. В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Туркестанской (плюс 27,5%), Карагандинской (плюс 24,8%) и Улытауской (плюс 22,7%) областей.
Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской (плюс 2,4%), Актюбинской (плюс 3,4%) и Атырауской (плюс 8,1%) областях.
Услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 18,2%, первичный приём у врача — на 16,8%, стоматологические услуги — на 15,1%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 10,2%.
Во втором квартале 2022 года объём услуг в области здравоохранения составил 733,4 млрд тг — на 2,7% меньше в денежном выражении, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Наибольший объём услуг в региональном разрезе пришёлся на Алматы: 140,3 млрд тг — на 19,1% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли столица (106,7 млрд тг) и Карагандинская область (49 млрд тг).
Наименьший объём услуг был отмечен в Улытауской области: 4,7 млрд тг. В тройке аутсайдеров также оказались Абайская и Северо-Казахстанская области: 16,3 млрд и 18,2 млрд тг соответственно.
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