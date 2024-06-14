В республике не хватает более 350 судей - Высший судебный совет

Председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп на совместном заседании палат Парламента рассказал о нехватке судей в Казахстане, передаёт BaigeNews.

"На практике далеко не все выпускники Академии правосудия принимают участие в конкурсе на должность судей. Так, с момента создания Академии из 284 выпускников 214 назначены судьями. То есть 75%. При этом на обучение этих выпускников потрачены деньги из республиканского бюджета", - сказал Шипп.

Он добавил, что на сегодняшний день по республике имеется более 350 вакантных мест судей.

Денис Шипп считает, что предлагаемая поправка в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК" позволит заполнить вакансии на эти судейские должности.