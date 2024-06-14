В республике не хватает более 350 судей - Высший судебный совет
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Председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп на совместном заседании палат Парламента рассказал о нехватке судей в Казахстане, передаёт BaigeNews.
"На практике далеко не все выпускники Академии правосудия принимают участие в конкурсе на должность судей. Так, с момента создания Академии из 284 выпускников 214 назначены судьями. То есть 75%. При этом на обучение этих выпускников потрачены деньги из республиканского бюджета", - сказал Шипп.
Он добавил, что на сегодняшний день по республике имеется более 350 вакантных мест судей.
Денис Шипп считает, что предлагаемая поправка в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК" позволит заполнить вакансии на эти судейские должности.
"К примеру, должность судьи Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области остаётся вакантной уже на протяжении трех лет. Желающих нет работать", - заключил Шипп.
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