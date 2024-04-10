В регионах продолжается республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан"

В Алматинской и Жамбылской областях стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, 8 апреля по республике стартовала экологическая акция "Чистый Казахстан". Акция длится пять недель. Каждая неделя будет иметь свою тему и четкую цель.

Первая неделя, которая длится с первого дня кампании до 13 апреля, называется "Чистый край". В течение первых семи дней жители населенных пунктов, общественники, работники организаций и предприятий будут убирать прилегающие территории и обозначенные дворы.

В Жамбылском районе Алматинской области успешно стартовала, и тем самым увеличила свои масштабы республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан".

В рамках экологической акции побелены деревья на центральной площади района, покрашены зоны отдыха и посажены декоративные деревья.

В этом году планируется посадить 5 000 деревьев, из которых на сегодняшний день посажены 3 257 деревьев. Их них 350 можжевельник, 350 туя, 1 800 караагач, 227 петуховое дерево.

Вокруг зданий учреждений районного центра также проведены работы по уборке и благоустройству, ветераны и молодежь района привели в порядок центральную улицу Абая, очищены канавы по краям.

Также в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" в Жуалынском районе Жамбылской области проводится большая работа. Так, с участием акима района Жалгаса Муртазы, мероприятие продолжилось на участке автомобильной дороги республиканского значения "Западная Европа-Западный Китай" протяженностью 557-560 километров. В уборке приняли участие трудовые отряды "Жасыл ел". Проведены санитарные работы по сбору и вывозу опавших листьев и веток деревьев вдоль дороги республиканского значения.

Кроме того, на территории района был организован конкурс "Чистый двор, чистая улица", в рамках которого были посажены саженцы, проведена работа по очистке территории.

Как говорится, чистота, архитектурная красота каждого населенного пункта зависит от сочувствия жителей. Потому что чистота каждой улицы, каждого дома, каждого двора – зеркало целого района и села.