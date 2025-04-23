Министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства сообщила о том, что в регионах не хватает кружков и секций, направленных на пропаганду культуры и истории Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Местные исполнительные органы практически не поддерживают носителей нематериального культурного наследия, передающих свои знания молодому поколению. Что касается туристической инфраструктуры объектов материального наследия, то она зачастую не соответствует международным требованиям. В регионах ощущается нехватка кружков и секций, направленных на воспитание юных казахстанцев и пропаганду культуры и истории Казахстана. А ведь сегодня очень важно раскрывать туристический потенциал страны именно в сочетании с нематериальным культурным наследием", - сказала министр.

Она сообщила, что ведомство считает, что необходимо вовлечь местные исполнительные органы в активное участие к подготовке номинационных документов и финансированию проектов по сохранению культурного и исторического наследия Казахстана.