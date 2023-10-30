В регионах Казахстана выбрали новых депутатов маслихатов

В 11 регионах страны состоялись выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 21 избирательном округе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЦИК РК.

Выборы проходили в Абайской, Актюбинской, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетісу, Карагандинской, Мангистауской, СКО, Павлодарской областях и в Алматы.

Из 21 избранного депутата маслихатов 15 выдвинуты политическими партиями, 6 - путем самовыдвижения. Из них 18 (85,7 %) мужчин, 3 (14,3%) женщин, представители 3 национальностей.

"Всего избраны 2 депутата областных, 7 депутатов городских и 12 депутатов районных маслихатов. Было задействовано 232 избирательные комиссии, в том числе 10 областных, 1 города республиканского значения, 5 городских, 13 районных, 21 окружных и 182 участковых избирательных комиссий. В избирательные бюллетени были внесены 69 кандидатов", - сообщили в центризбиркоме.

Средняя конкурентность составила более трех кандидатов на один депутатский мандат. Наибольшая конкуренция - 6 претендентов на место по округу №4 в г. Алматы. Самая наименьшая - 2 претендента на место по округам №6, 7, 8, 10 по области Жетісу.

Явка избирателей составила – 40,25 %.