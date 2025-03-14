Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Бурабае поручил создать центры реабилитации и развития особенных детей, передает BaigeNews.kz.

"Определяющим фактором повышения качества жизни остается доступность жилья для граждан, особенно из социально уязвимых категорий. В прошлом году для таких граждан государством приобретены почти 21 тысяча квартир.

За последние два года в ряде городов страны (Семей, Тараз, Кентау, Уральск) были построены современные реабилитационные центры для лиц с особыми потребностями. До конца 2026 года нужно открыть такие центры в Актобе, Атырау, Кокшетау, Шымкенте и Талдыкоргане", - сказал Токаев.

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.