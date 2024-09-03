В референдуме смогут участвовать граждане без постоянной регистрации

Каким будет процесс включения граждан в список избирателей во время предстоящего референдума по строительству АЭС, рассказали в Центральной комиссии референдума, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил заместитель председателя Комиссии Константин Петров, на сегодняшний день насчитывается 10 327 участков референдума. В том числе 9 709 участков по месту проживания, 618 - по месту временного пребывания. Ещё 78 участков находятся за пределами республики Казахстан в 63 странах мира. В подготовке и проведении референдума задействованы 70 049 человек.

По состоянию на 1 июля, в целом по стране 12 176 968 граждан имеют право быть включенными в список для участия в референдуме. Однако это реестр избирателей. По словам Константина Петрова, он немного отличается от списка для голосования на референдуме.

"В реестр включаются только граждане, имеющие постоянную регистрацию. Участвовать в референдуме могут как граждане с постоянной регистрацией (их местный исполнительный орган сразу включает в список), так и граждане без постоянной регистрации. Скажем, граждане, имеющие временную регистрацию. Он может выбрать, в каком месте будет голосовать. Для этого необходимо подать заявление в МИО по месту своего фактического прибывания. МИО включит гражданина, куда он заявляется и исключит по тому месту, где он раньше был включен по месту постоянной регистрации", - пояснил запред Центризбиркома.

Следовательно, цифра на 1 июля не является окончательной. Она будет взята Комиссией в качестве основы. МИО учтут динамику населения за июль и август, учтут все эти заявления, которые будут поданы от студентов, временно проживающих, вахтовиков.