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  • В раздевалку сборной Аргентины занесли 10 миллионов долларов за победу на ЧМ-2022
sports.kz 19 Декабря, 16:20
4691
19 Декабря, 16:20
4691
Фото: sports.kz

В раздевалку сборной Аргентины занесли 10 миллионов долларов за победу на ЧМ-2022

Сборная Аргентины по футболу получила 10 миллионов долларов в качестве приза от Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ) за то, что стала чемпионом мира по футболу в Катаре, сообщил в Twitter президент организации Алехандро Домингес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В воскресенье в финале турнира аргентинцы обыграли по пенальти команду Франции.

"Мы пришли в раздевалку чемпионов мира, чтобы вручить им награду КОНМЕБОЛ в размере 10 миллионов долларов за завоевание титула", - написал Домингес.

Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.

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#Аргентина #ЧМ 2022 #Месси
BaigeNews.kz
19 Декабря, 16:20
4691
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