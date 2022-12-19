В раздевалку сборной Аргентины занесли 10 миллионов долларов за победу на ЧМ-2022

Фото: sports.kz

Сборная Аргентины по футболу получила 10 миллионов долларов в качестве приза от Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ) за то, что стала чемпионом мира по футболу в Катаре, сообщил в Twitter президент организации Алехандро Домингес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В воскресенье в финале турнира аргентинцы обыграли по пенальти команду Франции.

"Мы пришли в раздевалку чемпионов мира, чтобы вручить им награду КОНМЕБОЛ в размере 10 миллионов долларов за завоевание титула", - написал Домингес.

Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.