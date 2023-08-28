В районе ЗКО изымаются земли из-за дефицита пастбищ

У 16 сельхозпроизводителей земли использовались не по назначению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Аким Жангалинского района Алпамыс Кушкинбаев в ходе брифинга рассказал, что площадь района составляет два миллионов гектаров. Из них 1,7 миллионов — пастбища.

"В связи с ростом поголовья скота во всех сельских округах района наблюдается дефицит пастбищных угодий общей площадью 334 тысячи гектаров. Для удовлетворения потребностей в пастбищных угодьях для населения зарезервировали 12 тысяч гектаров земельных участков. Принудительно изъяли для государственных нужд 500 гектаров земли. Сейчас ведутся работы по дальнейшему изъятию почти двух тысяч гектаров земли", — рассказал аким.

По словам Алпамыса Кушкинбаева, в районе проводят мониторинг на неиспользуемые в соответствии с целевым назначением земли. В ходе проверок выявили таких 16 сельхозпроизводителей.