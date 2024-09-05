В рамках акции "Мектепке жол" для 350 школьников ЗКО были собраны специальные наборы

В преддверии учебного года в Западно-Казахстанской области прошла масштабная акция Ассамблеи народа Казахстана "Мектепке жол".



По инициативе коллектива сотрудников Freedom Holding Corp. для 350 школьников региона были собраны специальные наборы. Добровольные пожертвования сотрудников Freedom Holding Corp. были направлены на поддержку школьников из семей, пострадавших в период паводков. Проект реализуется в рамках акции Ассамблеи народа Казахстана "Мектепке жол".



На собранные средства было закуплено 350 комплектов (ноутбуки, демисезонная и спортивная одежда, рюкзаки), предназначенных для учащихся школ региона.

Старт акции был дан в городе Уральск 20 августа. На торжественном мероприятия школьные наборы были вручены победителям олимпиад и спортивных соревнований, детям из многодетных и малообеспеченных семей.



В мероприятиях приняли участие заместитель акима Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов, главный директор по устойчивому развитию FreedomHolding Corp. и президент Корпоративного фонда "Freedom Шапағат" Баглана Мусина, председатель РОО "Ассамблея жастары" Тимур Джумурбаев.

Заместитель акима Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов поблагодарил организаторов и отметил большой вклад бизнеса и общественных организаций в оказание помощи региону.

В своем выступлении главный директор по устойчивому развитию Freedom Holding Corp. и президент Фонда "Freedom Шапағат" Баглана Мусина отметила: "Основой нашей текущей акции является результат добровольных пожертвований сотрудников Freedom Holding Corp, которые проявили большое желание поддержать жителей Западно-Казахстанской области, пострадавших от паводков".

В свою очередь, глава молодежной организации Ассамблеи народа Казахстана подчеркнул важную роль работы волонтеров в реализации акции и выразил слова благодарности всем, кто причастен к её проведению.



Стоит отметить, что школьные наборы также направлены детям Байтерекского, Бурлинского, Каратобинского, Сырымского, Теректинского районов.