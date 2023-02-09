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рixabay Сегодня, 01:38
49
Сегодня, 01:38
49
Фото: рixabay

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в некоторых странах, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, пользователи жалуются на проблемы при отправке сообщений, при подключении к серверу, а также на неполадки в работе приложения.

Как пишет ТАСС, наиболее масштабные сбои зафиксированы в Великобритании, Германии, Индии, Италии, Нидерландах и Польше.

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#мессенджер #сбой #Социальные Сети
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:38
49
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