В работе WhatsApp произошел сбой

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Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в некоторых странах, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, пользователи жалуются на проблемы при отправке сообщений, при подключении к серверу, а также на неполадки в работе приложения.

Как пишет ТАСС, наиболее масштабные сбои зафиксированы в Великобритании, Германии, Индии, Италии, Нидерландах и Польше.