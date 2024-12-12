В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошёл массовый сбой
Причины глобального сбоя пока неизвестны.
Сегодня, 01:05
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Сегодня, 01:05Сегодня, 01:05
46Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Сбой в работе мессенджера WhatsАpp, социальных сетей Instagram и Facebook произошёл по всему миру, в том числе в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Это следует из данных Downdetector. Пользователи сервисов жаловались на проблемы с отправкой сообщений, загрузкой фото и видео. Причины глобального сбоя пока неизвестны. На текущий момент работа мессенджера и соцсетей восстановлена.
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