Сбой в работе мессенджера WhatsАpp, социальных сетей Instagram и Facebook произошёл по всему миру, в том числе в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Это следует из данных Downdetector. Пользователи сервисов жаловались на проблемы с отправкой сообщений, загрузкой фото и видео. Причины глобального сбоя пока неизвестны. На текущий момент работа мессенджера и соцсетей восстановлена.