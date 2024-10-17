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В работе сервисов Apple произошёл масштабный сбой

Сегодня, 02:05
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 02:05
Сегодня, 02:05
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Пользователи по всему миру сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов, перестали работать такие сервисы, как App Store, Apple Support, Apple Pay, Apple Music и iTunes.

На неполадки пожаловались пользователи из разных стран. Больше всего сбой затронул App Store: пользователи жаловались на проблемы со скачиванием приложений. 

Спустя некоторое время сервисы Apple начали работать штатно.

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