В работе сервисов Apple произошёл масштабный сбой
Сегодня, 02:05
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Сегодня, 02:05Сегодня, 02:05
52Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Пользователи по всему миру сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов, перестали работать такие сервисы, как App Store, Apple Support, Apple Pay, Apple Music и iTunes.
На неполадки пожаловались пользователи из разных стран. Больше всего сбой затронул App Store: пользователи жаловались на проблемы со скачиванием приложений.
Спустя некоторое время сервисы Apple начали работать штатно.
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