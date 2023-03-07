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Вчера, 23:50
147
147Фото: pixabay.com
В пяти регионах Казахстана закрыты 32 участка трасс
В пяти регионах Казахстана из-за непогоды закрыты 32 участка республиканских трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".
На данных дорогах идёт работа по уборке снега и борьбе с гололёдом. Ограничения действуют в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
Ситуационная карта доступна по данной ссылке.
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