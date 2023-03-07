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pixabay.com Вчера, 23:50
147
Вчера, 23:50
147
Фото: pixabay.com

В пяти регионах Казахстана закрыты 32 участка трасс

В пяти регионах Казахстана из-за непогоды закрыты 32 участка республиканских трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

На данных дорогах идёт работа по уборке снега и борьбе с гололёдом. Ограничения действуют в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. 

Ситуационная карта доступна по данной ссылке.

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#дороги #непогода
BaigeNews.kz
Вчера, 23:50
147
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