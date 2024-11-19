В пяти поселках Алматинской области отключать газ

В Алматинской области в пяти населенных пунктах временно отключат газ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "QazaqGaz Aimaq".

"19 ноября будут проводиться работы по подключению вновь построенного подводящего газопровода к ТЭЦ-3. В связи с этим временно будет приостановлено газоснабжение для 4 449 абонентов следующих населенных пунктов Илийского района: сел Коктерек и Байсерке, ПКСТ (поселково-строительный кооператив) "Энергетик", ПКСТ "Проектировщик" и ПКСТ "Надежда"", – сообщили в компании.

Для обеспечения безопасности жителей указанных населенных пунктов просят перекрыть газовые краны и не открывать их до проведения пусконаладочных мероприятий.

В компании уточнили, что данные мероприятия проводятся "в рамках комплексных работ по переводу ТЭЦ-3 на природный газ для улучшения экологической ситуации мегаполиса".