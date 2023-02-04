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  • В пяти городах страны ожидаются неблагоприятные метеоусловия
vk.com/wall Сегодня, 08:17
69
Сегодня, 08:17
69
Фото: vk.com/wall

В пяти городах страны ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По прогнозам "Казгидромета",  в субботу неблагоприятные метеоусловия сложатся в пяти  городах республики, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что погодные условия 4 февраля в  Петропавловске, Костанае, Кокшетау, Павлодаре, и Актобе будут способствовать накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха этих городах. 

При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества воздуха в этих населённых пунктах. 

При этом, в остальных городах Казахстана в этот день метеоусловия будут благоприятными.

Напомним, одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации: ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

По прогнозам синоптиков, на большей части республики  сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидаются осадки, на юге временами сильные (дождь, снег), гололёд, усиление ветра. Лишь северные регионы страны по-прежнему находятся под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. По республике ожидается туман.

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#неблагоприятные метеоусловия #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:17
69
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