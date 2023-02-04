Лента новостей
- В пяти городах страны ожидаются неблагоприятные метеоусловия 08:17 64
- За 600 долларов предлагают решить проблемы при легализации авто в РК 07:36 135
- Подвесной мост в Семее отремонтируют специалисты из Японии 06:45 193
- Мобильное приложение для горных туристов запустят в Казахстане 05:22 276
- Судья в Колумбии использовал ИИ для вынесения приговора 04:12 278
- Новый фильм Баян Максаткызы выходит в казахстанский прокат 03:30 275
- Сделки купли-продажи недвижимости в Казахстане можно будет заключать онлайн 02:42 297
- Акимат Уральска приобрёл Toyota Camry по программе Trade-In 01:19 301
- Самолёт FlyArystan на подлёте к Шымкенту развернули в Астану 00:32 512
- "Чтобы у вас торговля пошла". Токаев купил вазу у ремесленницы в Таразе 00:11 340
- Бомбу искали во всех судах Жетысуской области 03.02.2023 323
- Новый автобусный маршрут соединит пригород с Алматы 03.02.2023 379
- Игравшего у трансформатора малыша ударило током в Таразе 03.02.2023 579
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 371
- Скончался французский модельер Пако Рабан 03.02.2023 423
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 410
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 03.02.2023 365
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 418
- Спасение мужчины из паводкового потока сняли на видео в Туркестанской области 03.02.2023 437
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 508
- Антикор прокомментировал приговор Абжану 03.02.2023 403
- Концепцию Единого закупщика электроэнергии реализуют в Казахстане 03.02.2023 563
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 413
- Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Алматы 03.02.2023 497
- Антикор начал расследование в отношении экс-главы отдела земельных отношений Тараза 03.02.2023 665
- Карагандинца с гранатой и пистолетом задержали в Астане 03.02.2023 487
- О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет — Бакытжан Сагинтаев 03.02.2023 455
- Нужно максимально сконцентрироваться на устранении торговых барьеров в ЕАЭС — Алихан Смаилов 03.02.2023 409
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 458
- Казахстанского блогера Махамбета Абжана осудили на девять лет 03.02.2023 525
- Паводковая ситуация в Казахстане: акиматам пяти регионов поручили подготовить спецтехнику 03.02.2023 545
- Токаев побывал в сельской школе в Жамбылской области 03.02.2023 377
- Новые коллекционные монеты по уникальной технологии выпустил Нацбанк Казахстана 03.02.2023 660
- Снижение смертности от онкопатологий на 9 процентов отмечено в Казахстане 03.02.2023 466
- Полицейские похитили более 100 миллионов тенге в Акмолинской области 03.02.2023 481
- 149 инвестпроектов введут в Казахстане в 2023 году 03.02.2023 472
- Партийные списки Amanat в маслихаты обновились на 75 процентов 03.02.2023 622
- Глава государства посетил Дом студентов в Таразе 03.02.2023 391
- Количество убийств в Казахстане сократилось до восьмилетнего минимума 03.02.2023 436
- Минимальные оптовые цены на социально значимые продукты установят в Казахстане 03.02.2023 507
- Токаев высказался о том, какие люди должны прийти в парламент 03.02.2023 521
- Угрозы и кража 25 айфонов: в Павлодаре задержали подозреваемых 03.02.2023 423
- Президент возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе 03.02.2023 367
- В МЧС рассказали о принимаемых мерах по предотвращению паводков в РК 03.02.2023 565
- Переходить на электронные транспортные документы в рамках ЕАЭС призвал Алихан Смаилов 03.02.2023 419
- СМИ Италии о "деназарбаевизации" и Новом Казахстане 03.02.2023 676
- В казахстанских поездах будут раздавать Wi-Fi 03.02.2023 440
- "Не надо путать нас с той "Республикой", которая является "солянкой" блогеров и любителей кофе" - лидер партии 03.02.2023 610
- Как вернуть казахстанских фрилансеров на светлую сторону, рассказала эксперт 03.02.2023 453
- Партия "Байтак" провела внеочередной съезд 03.02.2023 541
- Самые демократичные выборы за все годы независимости - юристы о предстоящих выборах депутатов 03.02.2023 495
- Неполадки на АНПЗ: создан оперативный штаб, уволен один из руководителей завода 03.02.2023 504
- Восьмилетняя карагандинка победила в конкурсе парикмахеров 03.02.2023 640
- На 23,4% подорожали социально-значимые товары в Казахстане за год 03.02.2023 490
- Казахстан вошёл в топ-10 стран по доступному отдыху 03.02.2023 650
- Жители пяти регионов чаще других обращаются в Конституционный суд 03.02.2023 496
- "Казпочта" планирует использовать "Яндекс" для доставки из почтовых отделений 03.02.2023 528
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область 03.02.2023 7305
- Как Антикор будет защищать права предпринимателей 03.02.2023 535
- Дожди прекратились, но поток воды продолжается — МЧС о паводках в Туркестанской области 03.02.2023 534
- Бизнес на пантах в Казахстане: сколько зарабатывают и прибылен ли он 03.02.2023 472
- В Астане сотрудника миграционной службы оштрафовали за взятки и фиктивную прописку 03.02.2023 434
- Теперь предприниматели могут сдавать налоговый отчёт в приложении Kaspi Pay 03.02.2023 534
- В Минсельхозе разъяснили субсидирование ставок при кредитовании АПК 03.02.2023 600
- Плохой прогноз: безработных в мире станет на три миллиона больше 03.02.2023 677
- Число казахстанцев за чертой бедности превысило миллион человек 03.02.2023 551
- Паводки в Туркестанской области показали с дрона 03.02.2023 483
- Президент Казахстана подписал указ о призыве в армию 03.02.2023 574
- Врачи сообщили о резком росте заражения коронавирусом в Казахстане 03.02.2023 546
- Тимофей Скатов дебютирует за Казахстан на "Кубке Дэвиса" 03.02.2023 551
- Казахстанский боксёр сразится за титул WBA 03.02.2023 522
- 112 дней казахстанские врачи боролись за малышку весом 998 граммов 03.02.2023 669
- Сенаторы требуют защитить казахстанцев от иностранных лекарств сомнительного качества 03.02.2023 517
- Десятки казахстанок пострадали от неудачных бьюти-процедур 03.02.2023 572
- Помощник воспитателя грубо дергала ребенка за волосы в детсаду Караганды 03.02.2023 551
- "Оставь девушку в покое": Первая ракетка Казахстана встал на защиту Рыбакиной от ее тренера 03.02.2023 954
- Житель Аркалыка приставал к детям на улице 03.02.2023 646
- В четырех населенных пунктах Туркестанской области ведут отвод воды 03.02.2023 535
- Школьников перевели на дистанционное обучение в Кызылординской области 03.02.2023 2334
- Сурок Фил предсказал позднюю весну 03.02.2023 779
В пяти городах страны ожидаются неблагоприятные метеоусловия
По прогнозам "Казгидромета", в субботу неблагоприятные метеоусловия сложатся в пяти городах республики, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что погодные условия 4 февраля в Петропавловске, Костанае, Кокшетау, Павлодаре, и Актобе будут способствовать накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха этих городах.
При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества воздуха в этих населённых пунктах.
При этом, в остальных городах Казахстана в этот день метеоусловия будут благоприятными.
Напомним, одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации: ветер, осадки, влажность, температура воздуха.
По прогнозам синоптиков, на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидаются осадки, на юге временами сильные (дождь, снег), гололёд, усиление ветра. Лишь северные регионы страны по-прежнему находятся под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. По республике ожидается туман.
-
Trend news
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 913
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 1713
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 1825
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 69975
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 20273
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 21859
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 1782
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 4707
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 6868
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 1702
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2127
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 1857
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 248918
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1570
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1671
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 2936
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2552
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 1936
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 1949
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3514
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 2955
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3618
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2034
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2007
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2612
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2130
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2713
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2152
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2357
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4099
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2504
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2437
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13539
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2217
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2718
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6174
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2694
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3069
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3654
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9871
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2982
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16487
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3851
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3141
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 131814
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2995
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 40572
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6688
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6320
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6316
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 16519
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6859
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 20311
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10071
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3242
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3831
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3203
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3644
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 26651
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8865
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3020
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 5958
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3339
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3817
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10601
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10182
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9209
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5299
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5505
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5628
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7522
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3781
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 4475
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 5044
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55749
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4931
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 7159
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 4463
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 5317
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 5657
-
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 367
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 406
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 415
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 506
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 410
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 455
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 751
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 890
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 899
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 884
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 986
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 990
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1005
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1049
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 879
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 940
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 918
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1230
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 862
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 997
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 950
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 987
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1103
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1043
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1200
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1316
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1204
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1695
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1616
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2346
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1719
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1670
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2317
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1797
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2342
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2004
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2222
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2336
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2340
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2284
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2258
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2113
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2304
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2398
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2374
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2370
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2604
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2492
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2815
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2890
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2727
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2741
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2911
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2829
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3044
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2914
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2834
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2946
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3089
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5418
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3632
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4258
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5243
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 4912
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 4887
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4788
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4330
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 5998
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 5861
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7505
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7600
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7542
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 5975
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 5855
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 6126
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 6545
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 5982
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5515
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 6980
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6755