  • 27 Июня, 08:41
  • BAIGENEWS

В пяти городах Казахстана возможно ухудшение качества воздуха

Сегодня, 08:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В пяти городах Казахстана возможно ухудшение качества воздуха Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
57

Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 27 июня в Астане, Алматы, Шымкенте, Павлодаре и Балхаше, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Самое читаемое

Наверх