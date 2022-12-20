В пяти городах Казахстана ТЭЦ изношены на 80% - Минэнерго

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Средний износ оборудования ТЭЦ в Казахстан составляет 66 %, при этом износ ТЭЦ в городах Уральск, Степногорск, Тараз, Кызылорда, Кентау превышает 80%, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства.

По его словам, средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет. Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года вырос на 5% по сравнению с 2020 годом.

"Для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин. По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 миллиарда тенге, срок реализации – 2023 год", - сообщил министр.

Денежные же средства, предусмотренные для ремонтов энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию, составляют 93 миллиардов тенге.

"На текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов. Таким образом сумма недофинансирования составляет 88 миллиардов тенге. Для реализации вышеуказанных работ по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности, предлагается профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ – за счет собственника", - отметил Акчулаков.

Министерством энергетики РК завершен анализ по техническому состоянию ТЭЦ. На сегодня в стране функционирует всего 37 теплоэлектроцентралей, из них в красную зону вошли – 19 ТЭЦ, в желтую – 11 и в зеленую – 7 ТЭЦ.