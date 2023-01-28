open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В пяти городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия
vse42.ru Сегодня, 08:29
213
Сегодня, 08:29
213
Фото: vse42.ru

В пяти городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия

По прогнозам "Казгидромета", 28 января неблагоприятные метеоусловия сложатся в пяти городах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что погодные условия в Жезказгане, Атырау, Актобе, Шымкенте и Алматы будут способствовать накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества воздуха в этих населённых пунктах. 

При этом, в остальных городах Казахстана в этот день метеоусловия будут благоприятными.

Напомним, одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации: ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

Ранее синоптики "Казгидромета" рассказали о потеплении в эти выходные.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Казгидромет #неблагоприятные метеоусловия
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:29
213
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх