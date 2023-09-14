В пять раз вырос объем экспорта IT-отрасли в Казахстане
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К 2026 году объем экспорта отечественной IT отрасли должен увеличиться до 1 млрд долларов. Об этом на заседании V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил Глава государства, объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз.
"Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всемерное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли", - сказал Токаев.
По его словам, планомерное расширение зоны применения цифровых решений в странах ЦА может стать приоритетом.
"Цифровые решения активно внедряются во все сферы экономики. К примеру, доля безналичных транзакций в нашей стране достигла 82%, более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде", - добавил он.
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