В пять раз вырос объем экспорта IT-отрасли в Казахстане

К 2026 году объем экспорта отечественной IT отрасли должен увеличиться до 1 млрд долларов. Об этом на заседании V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил Глава государства, объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз.

"Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всемерное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли", - сказал Токаев.

По его словам, планомерное расширение зоны применения цифровых решений в странах ЦА может стать приоритетом.