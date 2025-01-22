В пунктах обогрева на закрытых автодорогах Акмолинской области находятся 209 человек, из них 19 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщается, что по области выставлено 40 блокпостов, на которых имеется скопление 228 грузовых и 25 легковых автомашин

"Только, за последние шесть часов благодаря профилактической работы спасателей и сотрудников полиции количество техники на блокпостах уменьшилось на 186 грузовых и 593 легковых автомобилей.сНа данный час в пунктах обогрева находятся 209 человек, из них 19 детей. Местными исполнительными органами им организовано горячее питание", – сообщили в МЧС.

Силами спасателей, волонтёров и местных исполнительных органов продолжается обеспечение водителей и пассажиров горячим питанием на блокпостах.

Также МЧС сообщает, что ночью с места скопления автотранспорта в направлении Кургалжино 13 человек направились пешим ходом в сторону населённого пункта в условиях сильной метели. Столичные спасатели приняли решение о транспортировке данных граждан до посёлка Каражар в целях их безопасности. Все путники благополучно доставлены на вахтовке МЧС до места жительства.

Водитель фуры из России, направлявшийся в Алматы из Москвы, оказался из-за плохих погодных условий на блокпосту Кокшетау. поблагодарил спасателей МЧС Казахстана. Спасатели совместно с волонтёрами Красного Полумесяца обеспечили его и других водителей горячим питанием и водой.

В Астане ночью две кареты скорой медицинской помощи столицы на пути к пациентам застряли в сугробе и не смогли самостоятельно выбраться из снежной ловушки.

В кратчайшие сроки машины были вызволены из снежного плена. Медики поблагодарили столичных спасателей за оказанную помощь.

В Акмолинской области ограничено движение на 10 участках автодорог.

Из-за закрытия трасс, соединяющих Астану с Карагандой и Щучинском, КТЖ организовал дополнительные электропоезда по этим направлениям.