В психоневрологическом центре Павлодара избивали детей-инвалидов

В Павлодарской области продолжается реализация проекта "Счастливое и безопасное детство", в рамках которого надзорным органом проводится работа по установлению детей, находящихся в "зоне риска", под угрозой насилия и других противоправных деяний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сейчас прокуроры проверяют обеспечение безопасности несовершеннолетних, пребывающих в организациях, оказывающих специальные социальные услуги, а также для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

"При просмотре видео с камер наблюдения КГУ "Областной детский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ выявлены неоднократные факты побоев несовершеннолетних со стороны воспитателя. Это дети с психоневрологическими патологиями, которые по состоянию здоровья находятся в беспомощном состоянии и нуждаются в постоянном уходе. По признакам истязания несовершеннолетних в отношении сотрудников центра начато досудебное расследование по статье 110 Уголовного кодекса РК, которое поручено Департаменту полиции", ― говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Проверки продолжаются.