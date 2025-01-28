"Другая проблема – адресность социальной помощи от государства. Не раз говорилось, что эта помощь должна предоставляться только тем, кто действительно в ней нуждается. Казахстан – действительно социальное государство, но это не значит, что мы должны демотивировать граждан, особенно подрастающее поколение, к труду, поощрять иждивенчество.

В поисках работы в Казахстан прибывают сотни тысяч трудовых мигрантов из соседних стран, и они достойны уважения. Правительство проявляет чрезмерную осторожность в этом вопросе, но нужны выверенные предложения и варианты его решения.

Следующая приоритетная задача –масштабное реформирование системы управления жилищным фондом. До конца года нужно разработать Единую информационную систему, которая обеспечит полную оцифровку всех процессов – от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию.

Отрадно, что в прошлом году по строительству жилья мы достигли рекордного показателя (19 млн кв. м.). Но важно не увлекаться объемами, а сосредоточиться на повышении доступности и качестве вводимого жилья"