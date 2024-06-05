В прошлом году мы её упустили - Жумангарин о нашествии саранчи в Казахстане

Вице премьер-министр Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса высказался о рисках нашествия саранчи в Туркестанской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Саранча - всегда была с нами. Ровесница динозавров и мамонтов. Мы с ней боролись всегда и будем бороться. Какие-то страны научились их добывать и готовить из них великолепную белковую пищу. Да, это не про нас, наверное. Но на самом деле, это халяльный продукт, считается", - заявил Серик Жумангарин.

В прошлом году, признал он, ситуация с саранчой была упущена.

"В прошлом году мы упустили, этого мы не скрываем. Саранча разлетелась. Саранча, которая летает, она не опасна. В принципе, сейчас в Европе, Америке по летающей саранче никто уже не работает. Только мы по ней работаем. Потому что когда она разлетается, откладывает на большей территории свои яйца. В прошлом году мы получили плюс один миллион. Плюс 1,5 млн прошлых, 2,5 млн стало. Это не значит, что эти яйца везде разбросаны. Это просто прогнозируемый участок работы", - добавил заместитель премьер-министра.

При этом он сообщил, что был в Туркестанской области и объехал семь районов из 11 - прогнозируемый участок порядка 700 тысяч га. Но работы провели на площади только 250-260 тысяч.