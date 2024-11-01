В прокуратуре Жамбылской области сообщили о начале работы Ситуационного центра

Прокурор области Нургалым Абдиров с выездом в Жамбылский район проверил эффективность работы правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Заслушан отчет правоохранительных и уполномоченных органов района о ходе реализации программы "Қауіпсіз - Жамбыл", которая разработана на основе рекомендаций прокуратуры и одобрена депутатами маслихата, где установлены целевые показатели.

Прокурор области отметил увеличение числа преступлений против несовершеннолетних, правонарушений в общественных местах и случаев интернет-мошенничеств, что указывает на недостижение определенных индикаторов.

"Усилиями районных правоохранительных и местных исполнительных органов в рамках данной программы запущена работа Ситуационного центра. Главная задача центра заключается в предотвращении правонарушений среди несовершеннолетних и повышении общественной безопасности. Центр оснащён современной системой видеонаблюдения, подключённой к камерам всех 38 школ района и 29 уличным камерам. Это позволит сократить количество скрытых правонарушений в учебных заведениях", - говорится в сообщении.

Инспекторы и сотрудники полиции круглосуточно мониторят ситуацию через экраны, что позволяет сосредоточиться на конкретных задачах и принимать эффективные профилактические меры, требующие их физического присутствия.

Кроме того, система способствует контролю забезопасностью на дорогах, обеспечивая соблюдение правил дорожного движения и оперативное реагирование на угрозы.

"Ситуационный центр в районе – возможность обеспечивать безопасность граждан. Видеонаблюдение и постоянный контроль помогут быстро реагировать на правонарушения и создать безопасные условия для учащихся", — отметил прокурор области.

Ожидается, что новый центр станет важной частью комплексной системы безопасности в регионе, что позволит повысить уровень общественного порядка и безопасность жителей.