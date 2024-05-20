В прокат выходит фильм об Ахмете Байтурсынове

23 мая в казахстанский кинопрокат выходит полнометражный художественный фильм "Соңғы үкім" ("Последний приговор"). Он расскажет о ярком жизненном пути Ахмета Байтурсынова - учителя начальной школы, которого признавали своим наставником выпускники ведущих университетов Российской империи и Европы, блестящие представители первой волны казахской интеллигенции, передаёт BaigeNews.kz.

Создатели фильма показали, как Ахмет Байтурсынов с нуля создал науку о казахском языке, и его восприняли как равного себе крупнейшие тюркологи начала XX века. Он же предпочитал, чтобы его называли просто учителем. Вопреки всем тяготам жизни и жестоким испытаниям, он не изменил своим жизненным принципам и убеждениям.

В фильме также показаны последние моменты жизни Ахмета, который всегда верил, что смерть может отнять у него всего лишь бренное тело, а сам он никогда не исчезнет, и всё, что он сделал, станет достоянием потомков.

Кинокартина создана студией Folklore media по заказу министерства культуры и информации и поддержке НАО "Государственный центр поддержки национального кино".

Съёмки фильма проходили в Алматы, Семее, на территории Алматинской области, области Абай и Жетысу.