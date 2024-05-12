В программу V Всемирных Игр кочевников внесли изменения

Спортивная программа пятых Всемирных игр кочевников была сокращена. Также из программы Игр были исключены показательные выступления по национальным видам спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оргкомитет.

Под председательством первого заместителя премьер-министра, председателя организационного комитета V Всемирных игр кочевников Романа Скляра прошло совещание о подготовке к предстоящим Играм.

В нём приняли участие министр Культуры и спорта РК Ермек Маржикпаев, руководитель Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров, а также руководители и представители министерства Культуры и информации РК, министерства финансов РК и акимата г. Астана.

Руководитель Дирекции Наиль Нуров подробнее рассказал о ходе подготовки к Играм, а также об исполнении поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по секвестированию бюджета.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев, учитывая сложную паводковую ситуацию в ряде регионов страны, дал поручение Правительству, центральным государственным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии бюджетных средств.

"Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио", – сказал глава государства на встрече с эвакуированными из-за паводков жителями Северного Казахстана.

В связи с поручением Президента, Дирекция по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников внесла предложения по изменению в спортивной программе.

Так, даты проведения Игр сокращены на один день. Мероприятие пройдет с 8-го по 13 сентября включительно.

Из спортивной программы исключены полностью соревнования по виду спорта "Ссирым". Из "Мас-рестлинга" исключили 4 весовых категории из 12-ти. Медали будут разыгрываться в 5 весовых категориях среди мужчин, и в 3-х среди женщин.

Состязания по кокпару пройдут в течение трех дней вместо запланированных шести. Количество весовых категорий в борьбе "Алыш" сократилось вдвое. Также сократились на 3 весовые категории соревнования по борьбе "Кураш". Соревнования по "Аркан тартыс" также пройдут лишь в одной женской и одной мужской весовой категориях.

В спортивную программу Игр добавлены "Кок-боруу" и "Кореш". Кыргызский Кок-боруу пройдет по олимпийской системе, на вылет в течение 3-х дней. Татарская поясная борьба Кореш пройдет по 4 весовым категориям только среди мужчин.

Также на совещании была презентована форменная одежда волонтеров, организационного комитета, судей и персонала.