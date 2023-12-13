В программе "9-20-25" можно будет участвовать только один раз - Отбасы банк

О подробностях ипотечной программы, которая стартует в 2024 году, рассказала председатель АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Он отметила, что программа "9-20-25" будет акцентирована на работающую молодёжь. Главное условие – у участника программы не должно быть жилья в течение последних пяти лет.

"Мы очень часто встречаемся с застройщиками и видим какие-то дополнительные проблемы. Например, в программе "7-20-25" не было ограничений по количеству участий. То есть могли в 2019 году купить квартиру, затем, воспользовавшись ростом цен на недвижимость, продать её, и в 2021 году снова участвовать. У нас в программе будет запрет. Человек будет участвовать только один раз", - сказала она.

Также Ибрагимова добавила, что банк поддерживает предложение, чтобы в программе "9-20-25" участвовало не только готовое жилье, но и то жилье, которое строится под гарантию КЖК.

Ранее сообщалось, что новую ипотечную программу "9-20-25" запустят в 2024 году.