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В продукты Microsoft интегрируют казахский язык
Министерством науки и высшего образования РК и компанией Microsoft Kazakhstan подписан меморандум о взаимопонимании. Документ подписали вице-министр Камиль Акатов и генеральный директор Microsoft Kazakhstan Сергей Лещенко.ъ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО.
Стороны намерены осуществлять сотрудничество в области цифровой трансформации науки и высшего образования для повышения глобальной конкурентоспособности казахстанского образования и науки через цифровизацию и повышения цифровой грамотности, цифровых навыков и компетенций преподавателей и обучающихся РК.
"Одной из главных направлений нашего сотрудничества будет продвижение казахского языка. В продукты Microsoft, в том числе в интерфейсы по работе с речью и текстом, будет интергрирован государственный язык. Особенно это важно для людей с нарушениями слуха и зрения, которые хотят продолжать обучение", – отметил вице-министр Камиль Акатов.
В том числе Microsoft Kazakhstan готова предоставить доступ к онлайн-обучению с возможностью сертификации для преподавателей и студентов вузов по наиболее востребованным технологиям на рынке через интерактивный портал Microsoft Learn и программу Microsoft Learnfor Educators (MSLE). Также вузы смогут присоединиться к единой цифровой платформе для образования на базе сервисов Office 365 Education и приложения Microsoft Teams для образования.
Также Microsoft будут консультировать министерство по обновлению образовательных программ по подготовке IT-специалистов в университетах и улучшению качества научных исследований через внедрение и развитие специализированных учебных лабораторий Microsoft Azure Labs по обучению передовым технологиям в областях: облачные вычисления (Cloud Computing), аналитика больших данных (BigData), искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML), интернет вещей (IoT).
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