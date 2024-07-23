В продажу поступила "слепая" кукла "Барби"
Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55Сегодня, 19:55
112Фото: mattel.com
На полках магазинов игрушек появилась новая кукла популярной серии - "слепая Барби". Это новинка в линейке кукол, начатой после выпуска "Барби с синдромом Дауна" и призванной расширить представления детей и их родителей о многообразии нормы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.
Разработку новой "Барби" производитель куклы, компания Mattel, вела в сотрудничестве с Американским фондом слепых (AFB) в США и Королевским национальным институтом слепых (RNIB).
"Слепая Барби" продается в комплекте с тростью и тёмными очками, а её одежда специально сделана более рельефной, чтобы слепым и слабовидящим детям было проще представить её наряды.
Взгляд куклы направлен немного вверх и в сторону, как это нередко бывает у слепых людей.
Надпись "Барби" на коробке, в которой продается кукла, выполнена шрифтом Брайля.
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