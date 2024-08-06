В природном парке "Бурабай" усилили противопожарные мероприятия

Ещё одной эффективной мерой является установка противопожарных барьеров. В рамках подготовки к пожароопасному сезону в ГНПП "Бурабай" установлено 55 километров новых минерализованных полос и произведён уход за 5 500 километрами уже существующих.

Каждый год пополняется новой специализированной техникой парк лесной пожарной станции. Высокий уровень технической готовности позволяет бойцам пожарной станции эффективно реагировать на возгорания, обеспечивая оперативное тушение очагов огня и минимизацию ущерба экосистеме нацпарка.

Инспекторы проводят регулярные рейды, проверяя соблюдение арендаторами и посетителями правил пожарной безопасности и наличие противопожарного оборудования в местах предоставления услуг отдыхающим на территории парка.

С начала года арендаторам выдано 22 предписания об устранении нарушений.

В пожароопасный сезон на территории лесного фонда действуют строгие запреты. Разводить костры можно только в специально отведённых местах, оборудованных противопожарными барьерами. На территории парка обустроены 45 пикниковых зон, из которых более 30 оборудованы специальными зонами для безопасного разведения костров. Но даже здесь нельзя оставлять огонь без присмотра и необходимо тщательно его затушить перед уходом.

Автомобили следует парковать только в обозначенных местах, поскольку горячие выхлопные трубы могут привести к возгоранию сухой травы. Также на территории природного парка действует запрет на использование фейерверков и других огневых эффектов.