В природном парке "Бурабай" усилили противопожарные мероприятия
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В связи с жаркой погодой в государственном национальном природном парке "Бурабай" усилили работу по предотвращению пожаров, передаёт BaigeNews.kz.
"В этом году возгораний на территории нашего нацпарка не было. Очень надеемся, что и не будет. Для этого все наши специалисты прикладывают максимум усилий. Основным виновником лесных пожаров является человек. Поэтому значительное количество времени наши инспекторы тратят на профилактические беседы", - рассказал главный лесничий нацпарка Бауыржан Махметов.
Для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям с начала пожароопасного сезона в парке проведено шесть профилактических тактических учений совместно с подразделениями гражданской защиты.
Ещё одной эффективной мерой является установка противопожарных барьеров. В рамках подготовки к пожароопасному сезону в ГНПП "Бурабай" установлено 55 километров новых минерализованных полос и произведён уход за 5 500 километрами уже существующих.
Каждый год пополняется новой специализированной техникой парк лесной пожарной станции. Высокий уровень технической готовности позволяет бойцам пожарной станции эффективно реагировать на возгорания, обеспечивая оперативное тушение очагов огня и минимизацию ущерба экосистеме нацпарка.
Инспекторы проводят регулярные рейды, проверяя соблюдение арендаторами и посетителями правил пожарной безопасности и наличие противопожарного оборудования в местах предоставления услуг отдыхающим на территории парка.
С начала года арендаторам выдано 22 предписания об устранении нарушений.
В пожароопасный сезон на территории лесного фонда действуют строгие запреты. Разводить костры можно только в специально отведённых местах, оборудованных противопожарными барьерами. На территории парка обустроены 45 пикниковых зон, из которых более 30 оборудованы специальными зонами для безопасного разведения костров. Но даже здесь нельзя оставлять огонь без присмотра и необходимо тщательно его затушить перед уходом.
Автомобили следует парковать только в обозначенных местах, поскольку горячие выхлопные трубы могут привести к возгоранию сухой травы. Также на территории природного парка действует запрет на использование фейерверков и других огневых эффектов.
"Небезопасный сельскохозяйственный пал, сжигание мусора после пикников, брошенные горящие спички, непотушенные сигареты - всё это может стать причиной возникновения пожара. В солнечную погоду возгорание может произойти даже из-за осколка стекла от брошенной разбитой бутылки. Современные технологии, такие как Smart National Burabay, позволяют оперативно обнаруживать и ликвидировать возгорания на ранней стадии. Благодаря быстрому реагированию электронной системы, площадь возгораний удалось сократить в десятки раз. Однако соблюдение каждым из нас простых правил поведения на природе может спасти тысячи гектаров леса национального природного парка "Бурабая" можно и без лишних затрат, если все посетители парка будут ответственными и внимательными", - сказал главный лесничий.
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