В мобильном приложении eGov Mobile стали доступны онлайн-сервисы Qazpost, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".

"Сервис Qazpost предоставляет гражданам Казахстана возможность совершать международные покупки на ведущих мировых платформах, таких как Amazon, AliExpress и других. Он включает два направления: дропшиппинг Keruen – доставка из США, Европы и Китая, и Keden – таможенное декларирование", – сообщается в пресс-релизе.

В разделе "Keruen – Доставка из-за рубежа" отображаются стоимость и сроки доставки. Также доступен калькулятор расчёта стоимости доставки, включая крупногабаритные посылки, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Пользователь может добавить ожидаемую посылку для отслеживания, нажав на кнопку "Добавить ожидаемую посылку", заполнив все необходимые поля и нажав "Отправить".

В разделе "Keden - Таможенные услуги" есть возможность рассчитать пошлину и ознакомиться с часто задаваемыми вопросами. Для удобства пользователей предусмотрена поисковая строка, где по трек-номеру посылки или номеру телефона можно получить полную информацию по ранее отправленной заявке.