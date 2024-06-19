В пригороде Парижа неизвестный ранил отвёрткой двух человек

Во французском Обервилье, пригороде Парижа, мужчина напал с отвёрткой на двух человек, в том числе полицейского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Он ранил уборщика, а затем бросился на полицейского, попытавшегося его остановить.

Напарник раненого стража порядка застрелил злоумышленника.

В полиции заявили, что личность нападавшего и его мотивы неизвестны.