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  • BAIGENEWS

В пригороде Парижа неизвестный ранил отвёрткой двух человек

Сегодня, 19:10
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:10
Сегодня, 19:10
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Фото: pxhere.com

Во французском Обервилье, пригороде Парижа, мужчина напал с отвёрткой на двух человек, в том числе полицейского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Он ранил уборщика, а затем бросился на полицейского, попытавшегося его остановить.

Напарник раненого стража порядка застрелил злоумышленника.

В полиции заявили, что личность нападавшего и его мотивы неизвестны.

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