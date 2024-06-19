В пригороде Парижа неизвестный ранил отвёрткой двух человек
Сегодня, 19:10
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Сегодня, 19:10Сегодня, 19:10
106Фото: pxhere.com
Во французском Обервилье, пригороде Парижа, мужчина напал с отвёрткой на двух человек, в том числе полицейского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.
Он ранил уборщика, а затем бросился на полицейского, попытавшегося его остановить.
Напарник раненого стража порядка застрелил злоумышленника.
В полиции заявили, что личность нападавшего и его мотивы неизвестны.
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