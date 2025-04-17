  • 17 Апреля, 18:53
  • BAIGENEWS

В предгорьях Алматы сносят самострой

С начала 2023 года полностью или частично в городе снесли 73 незаконных объекта.

Сегодня, 17:20
АВТОР
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акимат Алматы Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
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Фото: акимат Алматы

В садоводческом товариществе "Жантөбе" начались работы по сносу трёхэтажного здания, возведённого без разрешительных документов. Объект расположен в опасной зоне, где возможны оползни, передаёт BaigeNews.kz.

Собственнику ранее было выдано предупреждение с требованием узаконить строительство, однако никаких мер он не принял. В связи с этим Управление градостроительного контроля обратилось в суд.

В июне прошлого года суд принял решение о сносе данного объекта. Сейчас демонтаж проводится с участием судебных исполнителей.

Ранее в Алматы снесли объект на улице Тлендиева. С начала 2023 года полностью или частично в городе снесли 73 незаконных объекта.

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