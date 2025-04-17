В садоводческом товариществе "Жантөбе" начались работы по сносу трёхэтажного здания, возведённого без разрешительных документов. Объект расположен в опасной зоне, где возможны оползни, передаёт BaigeNews.kz.

Собственнику ранее было выдано предупреждение с требованием узаконить строительство, однако никаких мер он не принял. В связи с этим Управление градостроительного контроля обратилось в суд.

В июне прошлого года суд принял решение о сносе данного объекта. Сейчас демонтаж проводится с участием судебных исполнителей.

Ранее в Алматы снесли объект на улице Тлендиева. С начала 2023 года полностью или частично в городе снесли 73 незаконных объекта.