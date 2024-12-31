В преддверии Нового года, в области Жетiсу новоселье справили еще 105 семей. Ключи от жилья очередникам вручили в городах Талдыкорган и Жаркент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области Жетiсу.

В частности, в Талдыкоргане 25 многодетным семьям, состоящим в очереди на жилье, вручили ключи от домов в коттеджном городке "Береке".

Впечатлениями поделилась одна из новоселов:

"Это большой сюрприз для моей семьи в канун Нового года. Простояв более 10 лет в очереди на жилье, я очень долго ждала этого радостного момента. Всем причастным выражаю сердечную благодарность", - сказала мать 7 детей Гульнур Нурымбетова.

В целом в городе Талдыкорган ведется поэтапная работа по обеспечению очередников доступным жильем. С начала года выдано 1283 квартиры. Это в основном арендное и кредитное жилье. В предстоящем 2025 году планируется обеспечить жильем еще 1448 семей из числа очередников.

А в городе Жаркент Панфиловского района в эксплуатацию сдан 80-ти квартирный жилой дом. Долгожданные квартиры получили очередники из социально уязвимой категории граждан, дети-сироты, многодетные семьи и другие категории.

К слову, с начала года в Панфиловском районе жилье получили порядка 700 очередников.

Напоним, ключи от новых квартир получили десятки семей в Актобе перед Новым годом.