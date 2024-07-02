В преддверии дня столицы в Астане запустят салют
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В преддверии дня столицы и проведения саммита ШОС, 3 июля, в ботаническому саду будет запущен салют. Ориентировочное время запуска фейерверка между 22:00ч и 22:30ч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.
Салют будет организован за счет частных спонсорских средств.
"В целях технической подготовки, 3 июля, с 19:00ч. частично территория ботсада будет перекрыта. Это ограждение необходимо для отделения технической зоны для безопасности граждан. Наблюдать за салютом можно будет с прилегающих территорий, в том числе с территории сквера "Улытау", - говорится в сообщении.
Также в акимате напомнили, 6 июля, в 18:00ч на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт "Open Air". По завершению концерта планируется проведение светового шоу дронов. Ориентировочное время проведения шоу дронов в 22:15 (22:30ч.).
Самое читаемое
- Увеличение объёма воды в Малом Арале: есть ли у моря будущее?
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев
- Какие улицы перекроют в Астане в дни саммита ШОС
- Тела погибших в Кыргызстане казахстанских детей доставили спецбортом на родину
- Пожар на Гидре: бизнесмен Данияр Абулгазин прокомментировал обвинения в поджоге