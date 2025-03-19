В канун Наурыза специалисты Sergek проанализировали загруженность на дорогах Астаны и Алматы в предпраздничные и праздничные дни, передает BaigeNews.kz.

На примере прошлого года аналитики дали прогноз возможной ситуации в этом году.

Так, в обоих городах трафик возрастает в канун праздника, то есть 20 марта.

В том году в Астане 20 марта в утренний час пик по сравнению с обычным будничным днем скорость движения падает на проспектах Богенбай батыра (в обоих направлениях на 5-11%), Тлендиева (запад, на 6-12%) и Туран (север, на 13%). В вечерний час пик на пр. Кабанбай батыра (юг, на 12-15%). На Кургальджинском шоссе в западном направлении на 10-15% начиная с 13.00 до самой ночи. Также с 15.00 на 5-6% просела скорость по проспектам Туран (север) и Абылай Хана (запад).

В Алматы 20 марта 2024 года увеличение трафика от 19 до 36% наблюдалось практически на всех улицах города. Особенно среди них аналитики выделили ВОАД (север) и пр. Аль-Фараби (восток). Так, на ВОАД трафик увеличился сразу на 36%, на Аль-Фараби – на 31%. При этом скорость движения в часы пик практически не изменялась, так как дополнительная нагрузка на дороги распределялась равномерно на весь день.

Увеличение трафика 20 марта особенно по таким магистралям как пр. Богенбай батыра и Тлендиева в Астане и ВОАД и пр. Аль-Фараби в Алматы может быть связана с желанием жителей мегаполисов выехать за их пределы. Длительное празднование Наурыза, к слову, дает людям такую возможность.

Что касается дней самого праздника, то в среднем по сравнению с обычным выходным днем трафика, например, в столице становится меньше, но ближе к вечеру он вырастает, провоцируя незначительное замедление движения на 6-8%.

В этом году сценарий может повториться, поэтому рекомендуем жителям Астаны и Алматы избегать часов пик, заранее продумывать маршруты, закладывать на 15-20% больше времени на поездки в вечерние часы, выбирать места для участия в празднованиях в пешей доступности и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.