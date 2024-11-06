В Правительстве рассмотрели меры по социальной защите лиц с ограниченными возможностями
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В Правительстве рассмотрены меры по соцзащите лиц с инвалидностью. Реабилитационные центры откроются еще в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе заседания Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры по социальной защите лиц с ограниченными возможностями.
Всего в Казахстане зарегистрировано 732 тыс. лиц с инвалидностью. Правительством реализуется комплекс мер поддержки данной категории граждан. Так, принят Социальный кодекс, запущена Цифровая карта семьи. Кроме того, упрощен и переведен в проактивный формат порядок оформления инвалидности, внедрено его заочное установление. В рамках работы Портала социальных услуг доступна возможность выбирать необходимые технические средства и процедуры для реабилитации.
В регионах открываются реабилитационные центры. В прошедшем году подобные объекты появились в Абайской, Жамбылской и Туркестанской областях. До конца года будет введен в эксплуатацию центр в Западно-Казахстанской области – акимату Актюбинской области поручено активизировать работу по завершению строительства. Далее открыть подобные социальные учреждения планируется в Акмолинской, Атырауской, Жетысуской областях и Шымкенте.
"По поручению Главы государства ведется планомерная работа по созданию благоприятной и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. Система поддержки со стороны государства этой категории граждан постоянно совершенствуется", – отметил Олжас Бектенов и дал ряд поручений.
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