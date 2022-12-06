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dknews.kz Сегодня, 11:23
165
Сегодня, 11:23
165
Фото: dknews.kz

В Правительстве рассказали, когда на IPO выведут Air Astana, QazaqGaz и КТЖ

Когда на IPO выведут Air Astana, QazaqGaz и КТЖ, в Правительстве сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы ведомства, на IPO/SPO к 2025 году планируют вывести пять портфельных компаний.

  • В 2023-2024 годах – АО "Эйр Астана", Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC", портфель зеленых активов Самрук-Энерго (проектная компания QazaqGreenPower plc).
  • В 2024-2025 годах – АО "Национальная компания "QazaqGaz".  
  • В 2025 году – АО ""НК "Казахстан темир жолы".

Куантыров сообщил также, что помимо объектов, указанных в Комплексном плане приватизации на 2021-2025 годы, также осуществляется вывод нестратегических объектов. Так, за 2021-2022 годы ликвидировано 11 активов. Среди них он отметил активы группы компаний "Ромпетрол" (АО "Трансевразия", ТОО "Казатомпром-Даму", Rominserv Valves Iaifo S.R.L., Rompetrol Ukraina LTD, Agat, Rompetrol Albania Sh.A., Rompetrol Albania Downstream, Rompetrol Albania Wholesale, Rompetrol Distribution Albania, Logistic System Management B.V., ТОО "ҚазМұнайГаз-Өнімдері").

"Два объекта переданы в государственную собственность в соответствии с законодательством. Это казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности (КОРЭМ) и расчётно-финансовый центр поддержки возобновляемых источников энергии (РФЦ по ВИЭ). Два объекта проданы (ТОО "Управление технологического транспорта и обслуживания скважин", ТОО "Аль-Фараби Оперейтинг") и один объект реорганизован (Пассажирские локомотивы)", - сообщил министр.

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#IPO #ктж #Air Astana
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:23
165
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