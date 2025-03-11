Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства озвучил результаты исследования перевода времени, передает BaigeNews.kz.

По его словам, был проведен мониторинг практического влияния пояса на здоровье населения, энергопотребления и производительности труда с привлечением экспертного сообщества, научно-исследовательских институтов.

"Результаты мониторинга показали отсутствие негативного воздействия смены часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения", - сказал министр.

Он также уточнил, что в ходе работ применялся комплексный подход, включающий изучение данных, результаты опросов и сравнение показателей до и после смены часового пояса.

Отмечается, что по итогам анализа медицинских данных и опросов среди населения не зафиксировано негативных последствий для здоровья граждан в различных возрастных группах. Данные также свидетельствуют об отсутствии значимого влияния на уровень энергопотребления, в том числе в периоды пиковых нагрузок. Трудовая деятельность казахстанцев осталась стабильной: показатели опозданий, прогулов, дисциплинарных нарушений и травматизма сохранились на прежнем уровне.

Как известно, в ходе обсуждений в регионах депутаты маслихатов выступили с инициативой оптимизации рабочего времени для повышения комфорта граждан. В ряде районов Восточно-Казахстанской области (Катон-Карагайский, Маркакольский, Улькен Нарынский, Зайсанский, Тарбагатайский, Самарский, Курчумский) уже проведена корректировка рабочего графика – новый режим работы с 8:00 до 17:30 получил положительную оценку со стороны жителей.

Эта мера направлена на улучшение баланса между профессиональной и личной жизнью, а также на повышение эффективности трудовой деятельности. В случае успешной реализации данный опыт может быть распространен и на другие регионы страны.

Между тем премьер-министр Олжас Бектенов поручил организовать соответствующую работу совместно с мажилисом Парламента.