В правительстве отреагировали на жалобы о качестве строительства в стране

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр страны Алихан Смаилов отреагировал на "строительные" жалобы казахстанцев. Жители страны сообщают о недоработках строителей при возведении жилья и несвоевременном вводе объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Меры по обеспечению строительства 111 миллионов квадратных метров жилья в течение семи лет рассмотрели на заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что в предстоящие годы планируется обеспечить новым жильём более одного миллиона семей. Для достижения поставленной задачи до конца 2029 года предусмотрен ежегодный рост ввода жилья по республике на 200 тысяч квадратных метров. В частности, в текущем году планируется завершить 15,3 миллиона квадратных метров или свыше 143 тысяч квартир.

Для своевременного проведения работ акиматами утверждены дорожные карты с указанием конкретных объектов и сроков их реализации. Министерство, в свою очередь, ведёт ежемесячный мониторинг по каждому вводимому объекту. По итогам четырёх месяцев общереспубликанский плановый показатель перевыполнен на 19 процентов: построено 4,3 миллиона квадратных метров при плане в 3,6 миллиона квадратных метров – 36,6 тысячи квартир.

Кроме того, на сегодняшний день по республике насчитывается 44 проблемных объекта с долевым участием. Министерством в целях регулирования вопросов долевого строительства подготовлен пакет стимулирующих и ужесточающих поправок.

Основные стимулирующие меры предусматривают упрощение требований к застройщикам. Это позволит строительным компаниям узаконить свою деятельность путем получения гарантии Казахстанской жилищной компании и разрешения акиматов.

Ужесточающие меры направлены на формирование прозрачного механизма привлечения денег дольщиков. Среди них: регистрация всех связанных с приобретением строящегося жилья договоров в ЦОНах, увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение денег дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства, запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков и т.д.

С докладами также выступили председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев, аким области Абай Нурлан Уранхаев, первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев и заместитель акима Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Премьер-министр подчеркнул, что главой государства поставлена задача по вводу 111 миллионов квадратных метров нового жилья до 2029 года. В частности, за прошлый год свыше 130 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.

"Здесь можно отметить положительные примеры в Астане, Алматы и Алматинской области, где планы ввода жилья были перевыполнены. При этом в области Улытау, Северо-Казахстанской и Атырауской областях планы не были достигнуты", — указал Алихан Смаилов.

Он отметил, что по итогам четырёх месяцев 2023 года уже есть отставание от плана в областях Абай, Улытау и Мангистау.

"Вопрос обеспечения жильём, особенно уязвимых слоёв населения, имеет большую социальную значимость. Наиболее остро данный вопрос ощущается в крупных городах. В настоящее время на учёте нуждающихся в жилье из государственного жилфонда состоят свыше 600 тысяс человек. Данный вопрос должен решаться системно и поэтапно. Для этого у нас есть целый ряд направлений в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры", — сказал премьер-министр.

Глава правительства указал, что одной из наиболее важных проблем здесь является недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой.

"С этой проблемой сейчас столкнулась столица. В Астане имеется недостаток энергоресурсов, стоит вопрос обеспеченности водой. Из-за этого были снижены запланированные объёмы ввода жилья. Для недопущения подобных ситуаций всем акиматам необходимо провести соответствующий анализ перспективного развития своих населённых пунктов", — отметил Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что зачастую проблемы планирования выявляются при вводе жилья, поэтому решать вопросы инфраструктуры необходимо ещё на этапе выделения участка и выдачи разрешения на строительство.

Алихан Смаилов также добавил, что в последнее время поступает большое количество жалоб населения на качество строительных работ, нарушение планов застройки городов, несвоевременный ввод объектов.

"К примеру, владельцы квартир жилищного комплекса "Будапешт" в Астане столкнулись с отсутствием теплоснабжения перед началом зимнего периода в прошлом году. В Шымкенте построенный только пять лет назад по госпрограмме многоквартирный дом уже покрылся глубокими трещинами, лифты постоянно не работают. В Алматы выявлено свыше 150 фактов нарушений законодательства при застройке горной местности, вдоль водоёмов и на особо охраняемых территориях", — перечислил премьер.

По его словам, распространённой проблемой является и отсутствие разрешительных документов при строительстве. Так, в строящемся жилом комплексе "Толеби Резиденс" в Алматы нет соответствующих документов на строительство.

"Только в Астане сейчас возводится порядка 90 жилых комплексов без необходимого пакета документов. Как известно, суд вынес решение по сносу почти готового жилищного комплекса "Дублин", строительство которого велось без разрешительных документов", — подчеркнул Смаилов.

Как он отметил, необходимо также извлечь опыт из произошедшего разрушительного землетрясения в Турции.

"Неоднократно поднимался вопрос ужесточения мер строительного контроля, особенно в сейсмически активных зонах. Принимались определённые меры, но их недостаточно. Все эти вопросы должны быть учтены в рамках разрабатываемого Строительного кодекса", — сказал Алихан Смаилов.

В заключение он отметил необходимость обеспечить полное и своевременное исполнение всех предусмотренных на этот год планов по вводу жилья и инженерной инфраструктуры, а также учесть вышеуказанные недостатки в работе. Кроме того, премьер поручил в месячный срок принять меры по запуску механизма финансирования комплексной застройки с выделением жилья для очередников и до 1 сентября провести актуализацию списка очередников на соответствие установленным требованиям.