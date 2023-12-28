В Правительстве определили основные задачи Qarmet на 2024 год

Заседание рабочей группы по вопросам деятельности компании Qarmet с участием нового инвестора и руководителей центральных госорганов состоялось в Правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Было отмечено, что благодаря принятым оперативным мерам на предприятии в декабре вырос объем производства. Были увеличены запасы ферросплавов и угля. Возобновлена отгрузка готовой продукции. В стабилизацию деятельности предприятия вложено 28,6 млрд тенге частных инвестиций. Своевременно выплачена заработная плата, проведены налоговые платежи, в том числе по линии ОСМС", - говорится в сообщении кабмина.

В ходе заседания участники обсудили вопросы обеспечения комбината необходимым сырьем, оказания мер поддержки по экспорту готовой продукции, налогообложения, устранения выявленных экологических нарушений и ряд других.

Также были определены основные задачи Qarmet на 2024 год.

"Среди основных задач Qarmet – обеспечение безопасности работников, наращивание объемов производства, снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет заключения новых инвестиционных контрактов и сокращения непродуктивных издержек и т.д. В целом в рамках новой бизнес-модели в ближайшие годы будут приняты меры по модернизации и реорганизации производства, кардинальному улучшению показателей безопасности и экологической обстановки (в т.ч. переход на газ), пересмотру номенклатуры выпускаемой продукции и другое", - отметили в правительстве.

Премьер-министр подчеркнул, что со стороны государственных органов должна быть оказана необходимая поддержка в решении актуальных вопросов комбината. В этой связи Алихан Смаилов поручил в недельный срок принять требуемые решения по наиболее приоритетным задачам.