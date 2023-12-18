В Правительстве Казахстана подвели первые экономические итоги 2023 года

Пресс-служба Правительства РК анонсировала серию публикаций об итогах 2023 года, отметив, что в нынешнем году была продолжена реализация масштабных реформ, обозначенных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в предвыборной программе и посланиях народу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Главные экономические показатели

● Экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста. По итогам января-ноября он составил 4,9%, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне 2,7%. В целом ВВП на душу населения вырос с $11,5 тыс. до $13,3 тыс.

● Инфляция в годовом выражении в ноябре замедлилась до 10,3%, снизившись с 20,3% в декабре 2022 года. Этого удалось достичь благодаря реализации соответствующего комплекса мер, где предусмотрены 90 шагов оперативного и среднесрочного характера.

● По итогам 6 месяцев привлечены $13,3 млрд прямых иностранных инвестиций, что является весьма высоким показателем и гарантирует поддержку экономического роста на среднесрочную перспективу. По итогам года планируется выйти на отметку порядка $27 млрд.

● Во всех отраслях экономики введены 210 новых инвестпроектов на 967,7 млрд тенге с созданием 19,5 тыс. рабочих мест. Всего по итогам года ожидается ввод в эксплуатацию 291 проекта на 1,6 трлн тенге.

В Костанае начато строительство завода по производству автомобилей KIA. В качестве мер государственной поддержки предоставлен земельный участок на территории индустриальной зоны площадью 70 га.

● Рекордными темпами растет производство в машиностроении – на 26,8%. При этом в автомобилестроении и выпуске электрооборудования цифры еще выше – порядка 41% и 32% соответственно.

● В текущем году Казахстан экспортировал товаров на $65 млрд. Вместе с тем экспорт обработанных товаров достиг $21 млрд.

● В рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом и занял 37-е место из 64 стран мира. В процессе подготовки рейтинга проводится комплексное исследование по таким направлениям, как экономическая деятельность, эффективность Правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура.

Постановлением Правительства РК на период до 2048 года в Алматинской области создана специальная экономическая зона "G4 City" площадью 30 тыс. га. До 2048 года в рамках СЭЗ планируется привлечь порядка 3,7 трлн тенге инвестиций и создать порядка 60 тыс. рабочих мест.

● Реализованы новые инициативы в части улучшения делового климата и условий ведения бизнеса. Так, внедрены дополнительные механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях с крупными инвесторами. Гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении Соглашения об инвестиционных обязательствах.

● Улучшены условия по государственной программе поддержки предпринимательства "Экономика простых вещей": включены дополнительные виды обрабатывающей промышленности; определен перечень из 20 ключевых секторов экономики, по которым срок субсидирования продлен до 7 лет; внедрены дополнительные меры поддержки для субъектов социального предпринимательства и т.д.

В Актюбинской области для обновления автобусного парка городских перевозчиков было закуплено 112 единиц новых автобусов через программу лизингового финансирования АО "ФРП" со ставкой вознаграждения – 7% годовых.

● Отменены 10 тыс. излишних требований к бизнесу.

● Завершена работа по автоматизации систем управления рисками. Это позволит с 2024 года сократить количество проверок бизнеса в 2 раза. При их назначении будет полностью исключен человеческий фактор.

Целиноградский район Акмолинской области. Открытие молочного завода мощностью до 3 тыс. тонн молока в сутки. Инвестиционный проект реализован при поддержке ФРП "Даму".

● Ежегодно увеличивается государственная поддержка субъектов предпринимательства (субсидирование и гарантирование). В частности, по линии холдинга "Байтерек" на эти цели направлены 2,3 трлн тенге. Поддержка малого и среднего предпринимательства выросла с 209 млрд тенге до 288 млрд тенге.

Аксуский сахарный завод после полного ремонта вновь начал свою работу. Общая сумма инвестиций составила порядка 15 млрд тенге, из которых 5 млрд тенге – лизинг основного оборудования от "НК "СПК "Жетiсу".

В целом принятые государством меры позволили нарастить выпуск продукции МСБ с 23 трлн тенге за 6 месяцев 2022 года до 29 трлн тенге за аналогичный период этого года. Количество занятых в МСБ граждан выросло на 500 тыс., до 4,3 млн человек. Доля МСБ в ВВП страны при этом достигла 36,4%.

● С начала работы Комиссии по демонополизации экономики в республиканскую и коммунальную собственность приняты пакеты акций и доли участия в 15 компаниях, 7 зданий, свыше 160 ж/д путей и сооружений, и прочее имущество (более 2 тыс. ед.).

Наряду с этим денежные средства на сумму 1 млрд тенге направлены в ОФ "Қазақстан халқына". В Фонд поддержки инфраструктуры образования направлено порядка 2 млрд тенге.

В порядке превентивных мер по недопущению появления новых частных операторов из Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы исключены 217 социально значимых, в том числе стратегически важных объектов.