В правительстве ищут новые механизмы домоуправления после критики Токаева

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Вопросы внедрения новых форм управления многоквартирными жилыми домами рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующее поручение озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля.

В ходе обсуждения членами Совета рассмотрены и поддержаны предложения по разработке нового пакета законодательных поправок, которыми будут предусмотрены дополнительные механизмы управления МЖД в целях обеспечения жильцов качественными и прозрачными услугами.

На заседании также обсуждены вопросы финансирования проектов комплексной застройки для очередников местных исполнительных органов.