Принято постановление правительства о внесении изменений в правила отбора претендентов для присуждения стипендии "Болашак". Документ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, передаёт BaigeNews.kz.

Новые правила предусматривают обновление конкурсного отбора, введение отсеивающего механизма. В соответствии с нововведением, кандидаты, не набравшие необходимое количество баллов, не будут допущены к следующему туру.

Вводится категория "государственные служащие" для обучения по программе "магистратура" с возможностью прохождения языковых курсов.

Кроме того, для выпускников программы предусмотрена возможность прохождения трудовой отработки в международных организациях, членом которых является Республика Казахстан, таких как ООН, ЮНЕСКО, ШОС и ТМТ.

Перечень необходимых документов для участия в конкурсном отборе дополнен мотивационным письмом. Кандидатам, не прошедшим конкурсный отбор, предоставляется право повторного участия в конкурсе в том же календарном году.

Как отметили в Миннауки и высшего образования РК, изменения направлены на совершенствование международной стипендии "Болашак" и подготовку квалифицированных кадров для различных отраслей экономики страны.