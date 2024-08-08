В правила осуществления государственных закупок внесли изменения

Министр финансов приказом от 30 июля 2024 года внес изменения в Правила осуществления государственных закупок, передаёт BaigeNews.

Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются с учетом форматно-логического контроля, установленного на веб-портале по списку заказчиков и потенциальных поставщиков, формируемому уполномоченным органом (Список).



Уполномоченный орган включает заказчиков и потенциальных поставщиков в Список на основании их ходатайств.



К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие соответствие полномочий заказчика или потенциального поставщика поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам.



Ходатайство рассматривается уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные АППК.



Список актуализируется уполномоченным органом и размещается единым оператором на веб-портале.



Также в Правилах изменен порядок представления поставщиком Договора страхования гражданско-правовой ответственности. Договор представляется в электронной форме или на бумажном носителе с приложением соответствующей электронной копии платежного документа об оплате страховой премии в полном размере на веб-портале.



Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе и копии платежного документа об оплате страховой премии в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.

Приказ вводится в действие с 18 августа 2024 года.