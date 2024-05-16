Чувствуете, как пол шатается?: в пострадавших сёлах СКО оценили ущерб

В более 70 миллионов тенге оценили ущерб от паводка, причинённый трём сёлам Есильского района Северо-Казахстанской области. Речь идёт о Покровке, Петровке и Николаевке. В каком состоянии после схода большой воды остались пострадавшие дома, корреспондент BaigeNews.kz увидел собственными глазами.

Три села расположены вдоль русла реки Есиль. Но никогда прежде таких масштабов разлива местные жители не видели. С наводнения прошло уже больше месяца. Река ещё не полностью вошла в своё русло, но от дворов вода отошла. Поэтому оценку пострадавших от паводка домов эксперты уже провели. Всего их 117. Были и у Калампыр Даутовой из Покровки. Седьмого апреля её дом по окна скрыла вода.

"Смотрите, какие стены. Пока сырые были, я не могла отодрать. А сейчас само всё осыпается. Много раритетных вещей было, всё качественное, ценное. Всё на выброс. Когда в первый раз зашли домой, было страшно. Как мы все это сможем спасти, заменить, отремонтировать. Уже ведь не молодые. Разве это все сможет просохнуть до осени?", - вопрошает женщина.

Единовременную выплату в 100 МРП семья уже получила. К слову, остальные пострадавшие тоже. Всего было выплачено 43 миллиона тенге. Предусмотрено ещё 150 МРП на приобретение бытовой техники. Добавится и выплаты согласно оценке ущерба, заявление на которые подали 95 владельцев пострадавшей недвижимости. Но всех этих средств недостаточно, считает Калампыр.

"У нас высокий дом, и вода стояла по уровню подоконника. Все подоконники пошли на крен. Всё надо менять. Чтобы восстановить всё нам нужно не меньше трёх миллионов. Работы много предстоит. У нас две печи, которые придётся разбирать, потому что уже кирпичи сыпятся. Столько дней в воде были. Чувствуете, как пол шатается? Как будет просыхать - не понятно. Он же весь покосился. Стена у кровати, смотрите. Её прям выдавливает. Ходим обутые, вот так...", - говорит женщина.

Проведённая оценка ущерба определила общий урон 89 частных домов в 71 миллион тенге. Ещё в шести, по заключению экспертов, проживать нельзя. Двум владельцам таких домов уже предоставили жильё. Как уточнили в районной комиссии по оценке и возмещению ущерба, вскоре пострадавшие получат положенные выплаты.

"Оценка имущества прошла. На всех она составила 71 миллион. У нас на руках готовы списки владельцев домов. Мы подали заявку. Как только выделят деньги, пострадавшие сразу получат свои суммы", - уточнила председатель комиссии Айнагул Бектасова.

К слову, от последствий паводка на улицах Покровки не осталось и следа. Большая вода простояла здесь неделю, и как только пошла на спад, жители и местные власти, вооружившись граблями и лопатами принялись за восстановление деревни. Все, что принёс разлив оперативно убрали, отсыпали вымытые дороги и даже побелили столбы линий электропередач. Визуально и не поверить, что чуть больше месяца назад сюда нагрянула стихия.

По последним данным полторы тысячи подтопленных в период наводнения домов в Северо-Казахстанской области уже обследованы. Оценены 1,4 тысячи. Эксперты признали не пригодными для дальнейшего проживания порядка две сотни домов.

Тем временем продолжается оценка имущества и недвижимости в пострадавших от паводка микрорайонах Петропавловска, где в середине апреля затопило свыше двух тысяч домов.

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