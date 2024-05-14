В пострадавших от паводков районах ЗКО завершили дезинфекцию воды

Дезинфекционные работы завершили в населённых пунктах Западно-Казахстанской области, пострадавших от паводковых вод. Всего взято 1 625 проб, из них 817 - на микробиологические и 808 - на санитарно-химические исследования, передаёт BaigeNews.kz.

Проведены исследования воды из центрального водопровода. Для исследования децентрализованного водоснабжения взято по 17 проб на санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования.

"Результаты лабораторного анализа качества и безопасности воды показывают отсутствие рисков возникновения вспышек инфекционных заболеваний во всех взятых пробах. В населённых пунктах районов, откуда ушла вода, а это районы Байтерек, Каратюбинский, Бурлинский, Теректинский, Сырымский начались мероприятия по дезинфекции домов, а также подтопленных двух водопроводов Казталовского района с последующим анализом воды", - уточнили в акимате региона.

Всего дезинфицировано 724 жилых дома, 577 септиков, три водопровода (один в селе Косарал Сырымского района и два - в сёлах Казталовка и Ажибай Казталовского района).

После дезинфекции водопроводов проведен лабораторный контроль качества и безопасности питьевой воды, результаты соответствуют нормативу.

Противоэпидемические мероприятия проводятся местными исполнительными органами и находятся на особом контроле акима области.