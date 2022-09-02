В послании обозначены основные направления развития системы образования - президент Нацакадемии образования имени Алтынсарина

Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил послание народу Казахстана, в котором выделил ключевые аспекты развития страны, в том числе обозначил основные направления развития системы образования. Такое мнение выразила президент Национальной академии образования имени Алтынсарина Мадина Тынбаева, передает BaigeNews.kz.

"В послании Касым-Жомарт Кемелевич подчеркнул, что необходимо усилить преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка в старших классах. Действительно, ученики выпускных классов для углубленного изучения профильных предметов и подготовки к поступлению в вузы выбирают предметы естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений. При этом, согласно данным Национального центра тестирования большинство выпускников при сдаче ЕНТ выбирают предметы ЕМН, такие как математика, физика, химия и биология. Поэтому для повышения качества преподавания этих предметов необходимо постоянное повышение квалификации педагогов, обеспечение необходимым материально-техническим оборудованием школьных кабинетов химии, биологии, физики", - сказала Тыныбаева.

Токаев в послании также подчеркнул необходимость усиления преподавания английского языка в старших классах. В этом году Академия Алтынсарина при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан начинает проекты по доступу к качественному преподаванию иностранного языка и математики детям из сельских малокомплектных школ.

"В целом изучение иностранного языка с 2024 года будет осуществляться, начиная с третьего класса, в соответствии с поэтапным внедрением обучения языкам. Количество часов в Типовых учебных планах позволяет выпускнику школы овладеть языком на продвинутом уровне – В2 согласно CEFR (Общеевропейской системы оценки уровня владения иностранным языком). Этого уровня достаточно для поступления в ведущие вузы страны и мира", - сказала Мадина Аглановна.

Также глава государства отметил необходимость повышения правовой и финансовой грамотности граждан. В прошлом учебном году в школах начали преподавать курс "Глобальные компетенции", в рамках которого школьники изучают основы финансовой грамотности. Курс показал свою эффективность, он помогает ранней профессиональной ориентации школьников, формирует у обучающихся навыки 21 века. С нового учебного года курс "Глобальные компетенции" изучается как обязательный курс в 5-11 классах.