  • 27 Апреля, 18:26
  • BAIGENEWS

В порту на юге Ирана прогремели повторные взрывы

Ранее здесь погибли не менее 25 человек и свыше 1100 пострадали.

Сегодня, 16:27
АВТОР
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Rasoul Moradi/IRNA Сегодня, 16:27
Сегодня, 16:27
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Фото: Rasoul Moradi/IRNA

Повторные взрывы произошли в иранском городе Бендер-Аббас в порту, расположенном на побережье Персидского залива, где ранее погибли не менее 25 человек и свыше 1100 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Tasnim.

Жители города Бендер-Аббас и соседнего острова Кешм сообщили, что мощный взрыв был слышен в этих районах. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта. Работу порта приостановили. На место происшествия прибыли экстренные службы и глава МВД Ирана Эскандар Момени для координации действий по ликвидации последствий ЧС.

Напомним, первый взрыв прогремел 26 апреля. Порт Шахид-Раджаи считается крупнейшим в Иране: через него проходит большая часть транзитных грузов страны. После взрыва его работа была приостановлена, а на юге Ирана из-за загрязнения воздуха объявлен режимм ЧП.  Сообщалось о 25 погибших и 1139 пострадавших. Губернатор южной иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Ирана.

 

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