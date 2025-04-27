Повторные взрывы произошли в иранском городе Бендер-Аббас в порту, расположенном на побережье Персидского залива, где ранее погибли не менее 25 человек и свыше 1100 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Tasnim.

Жители города Бендер-Аббас и соседнего острова Кешм сообщили, что мощный взрыв был слышен в этих районах. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта. Работу порта приостановили. На место происшествия прибыли экстренные службы и глава МВД Ирана Эскандар Момени для координации действий по ликвидации последствий ЧС.

Напомним, первый взрыв прогремел 26 апреля. Порт Шахид-Раджаи считается крупнейшим в Иране: через него проходит большая часть транзитных грузов страны. После взрыва его работа была приостановлена, а на юге Ирана из-за загрязнения воздуха объявлен режимм ЧП. Сообщалось о 25 погибших и 1139 пострадавших. Губернатор южной иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил о трехдневном трауре.

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